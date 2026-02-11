Haberler

Teknik direktör Rıza Çalımbay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Çalımbay, 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' gibi özel kategorilerde dikkat çeken kareleri seçti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rıza Çalımbay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çalımbay, " Gazze : Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçen 63 yaşındaki teknik adam, "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını tercih eden Çalımbay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesinden yana kullandı.

Rıza Çalımbay, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'a ait "Rengarenk" başlıklı kareyi oyladı.

Fotoğrafları çok güzel bulduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bizlerin görmediği, göremediği bazı şeyleri de ortaya çıkarmışsınız. O yüzden sizleri tebrik ediyorum. Spor kategorisinde seçtiğim kare bir futbolcunun nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. O kareyi de bu yüzden seçtim. Kafasını orada ayağa doğru uzatmış. Biraz riskli ama foto muhabiri arkadaş çok iyi şekilde yakalamış." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor