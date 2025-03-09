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Rıza Çalımbay, 643 Gün Sonra Sivasspor'un Başında

Rıza Çalımbay, 643 Gün Sonra Sivasspor'un Başında
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 643 gün aradan sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe maçıyla yeniden kulübedeki yerini aldı. Taraftarlar, Çalımbay'ı coşkuyla karşıladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe maçıyla kulübedeki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hafta içi Sivasspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Rıza Çalımbay'da 643 gün sonra tekrar kulübedeki yerini aldı. Sivasspor'da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023'te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı. Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç öncesi 62 yaşındaki teknik adama tezahüratlarda bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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