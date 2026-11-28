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Yurt dışında ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali sona erdi.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturan festival, 19 Kasım'da Riyad'daki New Murabba bölgesinde başladı.

Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar 38 farklı geleneksel spor ve oyun dalında festivalde yer aldı.

Yoğun katılım

Farklı ülkelerden sporcuları, kültür temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiren organizasyonda geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, dünya mutfaklarından lezzetler, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterileri de sunuldu.

Festivale yoğun katılım gösteren ziyaretçiler çok iyi vakit geçirdiklerini ve Türk kültürünü daha yakından tanıdıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Riyad'da yaşayan Pakistan vatandaşı Walid Ahmet, AA muhabirine festivalin atmosferinin çok keyifli olduğunu ve düzenlenen etkinliklerin de son derece başarılı bulduğunu dile getirdi.

Aileler ve çocuklar için güzel bir ortam sunulduğunu aktaran Ahmet, "En çok beğendiğim bölüm Türk kıyafetlerinin sergilendiği alan oldu. Eşim de kıyafetleri çok beğendi. Türkiye'ye gitmeyi planladığımız için Türk kültürünü ve geleneksel kıyafetleri merak ediyorduk. Burada onları yakından görme fırsatı bulduk ve gerçekten çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

"Keşke daha uzun sürseydi"

Suudi ziyaretçi Halid Al-Anezi ise festivalde okçuluk, atış etkinlikleri, at binme ve şahinlerle avcılık etkinliklerini çok beğendiğini anlattı.

Al-Anezi, "Kültürlerin ve farklı halkların bir araya geldiği bu festival gerçekten çok güzel. Keşke daha uzun sürseydi. Kültürler tek bir yerde bir araya geldiğinde, yeni kültürleri tanıma fırsatı buluyorsunuz." diye konuştu.

Suudi ziyaretçi Saad Al-Doseri, festivalde ok atma fırsatı bulduğunu, okçuluk bölümünde çok vakit geçirdiğini dile getirdi.

Al-Doseri "Festival sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduk. Hem yemekler hem de oyunlar aracılığıyla birçok kültürü tanıdık ve burada dünyanın farklı kültürlerini keşfettik." dedi.

Yemenli ziyaretçi Gubran Alhashedi, bir dönem İstanbul'da yaşadığını ve festivali duyunca katılmak istediğini ifade etti.

Binicilik gösterilerini, okçuluğu ve yöresel çadırları çok beğendiğini anlatan Alhashedi, "Bu festivalde kendimi çok mutlu hissettim, çünkü bana Türkiye'yi hatırlattı. Türkiye'de yaklaşık beş yıl yaşadım. Bu nedenle, Türkiye'de geçirdiğim yıllara ait anılarımı yeniden canlandırmak için bu festivale geldim." şeklinde konuştu.

Pakistanlı Afshan Shah ise müzik performanslarını çok beğendiğini dile getirerek organizasyonda görev alanları tebrik etti.

Kaynak: AA