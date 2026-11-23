Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Etno spor Kültür Festivali'nin iki ülke arasında yapılan en büyük kültür etkinliği olduğunu söyledi.

Büyükelçi İşler, Türkiye dışında ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda iki ülke arasında siyasi, askeri, ekonomik ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştiğini vurgulayan İşler, Etno spor ile birlikte kültürel alanda da büyük bir adım atıldığını ifade etti.

Emrullah İşler, "Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, ekonomik ilişkiler, turizm alanındaki ilişkiler gelişti. Kültürel ilişkiler de pek çok alanda gelişiyor. Etno spor'un burada düzenlenmesi, kültürel alanda yapılan en büyük etkinlik haline gelmiş oldu" dedi.

Suudi Arabistan halkının zaten Türk dizilerinden kültürümüzü yakından tanıdığını aktaran İşler, Etno spor Kültür Festivaliyle beraber durumun daha da pekiştiğini söyledi.

İşler, Etno spor'un geçmişten gelen bazı spor ve kültürel etkinlikleri hayata geçirdiğini ve dünyada yeniden yaygınlaşmasına, toplumların kendilerini ifade etmelerine vesile olduğunu vurguladı.

Dünya Etnospor Birliğinin kurulmasının önemli bir adım olduğunu belirten İşler, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar sekiz defa festival yapıldı. İnşallah önümüzdeki mayıs ayının sonunda da Türkiye'de bu festivalin dokuzuncusu yapılacak. Çok görkemli bir açılış yapılıyor, katılım oluyor ve burada da 18 ülke katıldı. Türkiye'dekilere de çok sayıda ülke katılıyor. Dünya Etnospor Birliği, 34 ülkeden 56 kurumsal üyeye sahip, dolayısıyla bu rakamlara baktığımız zaman da dünyada da Etnospor'a ilginin yoğun olduğunu görüyoruz" dedi.

"Etnospor'un ilk defa yurt dışında Riyad'da düzenlenmesi doğru bir karar oldu"

Etnospor Kültür Festivali'nin ilk defa yurt dışında düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan İşler, organizasyonun "Riyad Sezonu" kapsamında kısa sürede gerçekleştirildiğini söyledi.

Programın ayrıca Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği nokta açısından önemine vurgu yapan Emrullah İşler, şunları kaydetti:

"Programın perşembe akşamı görkemli bir açılışı oldu. Sayın Bilal Erdoğan da hazır bulundu ve bugüne kadar da yüksek bir katılım var. İlginin yüksek olduğunu görüyoruz. Etnospor'un ilk defa yurt dışında Riyad'da düzenlenmesi doğru bir karar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da başka ülkelerde de davet geldiği takdirde düzenleneceği zaten ifade edilmiş oldu."

Türk dizileri ve Karadeniz'e gelen turistlerin işbirliğine katkısı

Son yıllarda özellikle Türk dizilerine Suudi Arabistan'da yoğun ilgi olduğunu aktaran İşler, Türk yapım firmalarının ülkede dizi çektiğini aktardı.

Emrullah İşler, Suudi halkının Türkiye'yi ziyaret etmeyi sevdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Suudi turist sayısı 920 bin sayısına ulaştı. Bu sene ise bu bölge ( Suudi Arabistan ) savaştan olumsuz yönde önemli ölçüde etkilendi; ancak buna rağmen bu yıl da inşallah büyük rakamlara ulaşacağız. Suudilerle bir araya geldiğimde her zaman Trabzon, Yalova veya İstanbul'da evlerinin olduğunu söylüyorlar; hatta aralarında "Trabzonlu" ya da "İstanbullu" diye şakalaşıyorlar. Suudi halkı Türkiye'deki doğal güzellikleri seviyor, ayrıca Türk halkının örf ve adetlerini ve ezan sesini dinlemeyi seviyor; tatillerini Türkiye'de ister kuzeydeki Trabzon, Rize bölgesinde ister İstanbul'da ya da Yalova'da olsun, mutlu günler geçirerek sevinç ve mutluluklarını her zaman dile getiriyorlar."

Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin özellikle 2022 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaretinden sonra geliştiğini aktaran İşler, şöyle konuştu:

"Bin Selman'ın ziyaretinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız hem ikili ziyaret hem de çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a defalarca geldi ve Mekke Anlaşması imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda büyük bir gelişme olduğunu gördük. Çok önemli bir noktaya da işaret etmek gerekir ki bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yüzüncü yılı; ilişkiler Mekke Anlaşması'nın imzalanmasıyla da taçlandı, bu da çok önemli bir mutabakattı. Elhamdülillah, ilişkiler siyasi, askeri, savunma, ticari ve kültürel her alanda gelişiyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi iki ülke arasında sürekli üst düzey ziyaretler gerçekleşiyor; Türkiye'den Suudi Arabistan'a ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye düzenli olarak heyetler geliyor, anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzalanıyor."

Kaynak: AA