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Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı

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Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray maçının önüne geçen Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonunda maçın tartışılan hakemi Turgut Doman ile VAR hakemi Alper Çetin arasında geçen konuşmayı açıkladı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor- Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı karşılaşmaya damga vuran faul sonrası VAR'da hakemler arasında geçen konuşmaları paylaştı.

"TÜRK HAKEMLİĞİNDE BÜYÜK REZALETLER YAŞANIYOR"

Turgut Doman'ın Rey Manaj'a kırmızı kart vermesi gerektiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Hata yaptı" ifadesini kullandı. Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray maçını HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı. Türk hakemliğinde büyük rezaletlerin yaşandığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Bu maçtan bağımsız söylüyorum. Tuhaf tuhaf kararlar çıkıyor" dedi.

VAR KAYITLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonu sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı. "VAR ile hakemin ne konuştuğunu yayınlamasınlar, ben söyleyeyim" diyen Rıdvan Dilmen "VAR hakemi 'Hocam potansiyel bir kırmızı kart var. Gelir misin?' dedi. Hakem de 'Şu açıdan da bakayım. Bence yeterli bir basma değil' dedi, gitti" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

BARIŞ ALPER'İN SON DURUMU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmese de TRT Spor'un haberine göre;Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

3 MAÇ KAÇIRACAK

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.

İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;

  • 12 Aralık: Malmö (D)
  • 16 Aralık: Trabzonspor
  • 22 Aralık: Kayserispor (D)
Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

FENER ÜLKE İÇİN BİR BEKA SORUNUDUR

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