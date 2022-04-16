Rıdvan Dilmen tehlikeyi işaret etmişti! Bu maç Arda Güler'in kariyerini etkileyebilir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak. Formda Fenerbahçe, düşme hattında sıkışıp kalan İzmir ekibine karşı net favori olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae sınırda.

İRFAN YOK

İdeal ilk 11'ini yakalayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cezalı. İrfan Can'ın yerine bu karşılaşmada Arda Güler'in oynaması bekleniyor. Maç saatinde Pelkas sürprizi görülebilir. İrfan'ın rolüne teknik kapasitesi ve sol ayaklı olduğu için daha uygun görülen Arda Güler'in kanatta oynamaması için pek çok yorumcu ve Rıdvan Dilmen görüş belirtmişti.

"TIPKI ALEX GİBİ"

Dilmen bu konuyla ilgili, "Arda, tıpkı Alex gibi bir 10 numaradır. Pereira'nın sisteminde de olmazdı, hiç uğraşmasınlar. Arda özel yetenekleri olan, tam anlamıyla bir 10 numaradır" demişti.

TARAFTAR TEPKİSİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar Arda Güler'i bazı maçlarda kanat oynatan İsmail Kartal'a sert tepki göstermişti. Oyun kurma ve gole yakınlığı bakımından fark yaratan genç yeteneğin kanatta hünerlerini sergileyemediğine dair çokça eleştiri gelmişti. Sosyal medyada Arda'nın kanat oyuncusuna dönüşmemesiyle ilgili yazılan görüşler yeniden gündeme taşındı.

İşte o yorumlardan bazıları: