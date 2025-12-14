Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın ardından Sports Digitale YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

'MAÇIN EN İYİ FUTBOLCUSU'

Leroy Sane'nin performansına övgülerde bulunan Rıdvan Dilmen, "İlk yarı ve ikinci yarı istatistiklerini yan yana koyacak olursak, Galatasaray ilk yarıda hücum silahlarıyla tek kale oynarken 2 gol buldu; ikinci yarıda da kontra atak silahlarıyla 2 gol buldu. Barış Alper Yılmaz kuvvetli ama koordinasyonunda problem vardı. Leroy Sane muhteşem oynadı, maçın en iyi futbolcusu Sane'ydi." dedi.

'YAPTIĞINI DEĞERLİ BULUYORUM'

Mauro Icardi hakkında da konuşan Dilmen, Arjantinli oyuncunun yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini söyleyerek, "Icardi, penaltısız Osimhen'den daha fazla gol attı. Burada, Icardi'nin demoralize olmuş olmasına rağmen 70 metre koşup skoru yapmasını değerli buluyorum. Tabii ki üzüntüleri ve kaprisleri olacaktır; ancak sonuçta Galatasaray, 3-1 bitecek olarak görülen maçı 4-1 bitirdi. Icardi İstanbul'dan ayrılmak istemez. Belki de devre arasında 4-4-2'ye evrilir mi diyorum ama bunu Icardi yaptıracak. Devre arası oldu, "gel" demediler orada film kopar. Icardi bence 1+1'i hak ediyor. O zaman çalışması, temposu artabilir.' ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 70 İMZA ATTIRACAKLAR'

Rıdvan Dilmen son olarak, "Icardi, sosyal medya paylaşımıyla aslında mesajı yönetime veriyor. Ben önümüzdeki günlerde açıkçası bir gelişme olacağını düşünüyorum. Icardi'ye yüzde 70 yeni imza attıracaklar.' sözlerini sarf etti.