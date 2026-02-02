Haberler

Eski milli futbolcu Dilmen, Muğlaspor Dergisi'nin ilk sayısında yer aldı

Eski milli futbolcu Dilmen, Muğlaspor Dergisi'nin ilk sayısında yer aldı
Muğlaspor Dergisi'nin ilk sayısında eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ile yapılan özel röportaj, Muğla'nın futbol kültürü ve Dilmen'in Muğlaspor'a olan bağlılığına dair önemli ayrıntılar sunuyor. Rıdvan Dilmen, gençlere memleketlerini sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Muğlaspor Dergisi'nin ilk sayısında eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ile yapılan özel röportaj okuyucularla buluştu.

Muğlaspor Dergisi'nin ilk sayısı okurlarıyla buluştu. Derginin en dikkat çeken içerikleri arasında, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rıdvan Dilmen ile yapılan özel röportaj yer aldı. Henüz lise çağındayken Nazilli Sümerspor'dan Muğlaspor'a 25 adet futbol topu karşılığında transfer edilen Dilmen, bu sıra dışı transferin perde arkasını ve Muğla'da geçirdiği yılları samimi ifadelerle anlattı. Muğlaspor'a geliş süreci ve o dönemde yaşananlara değinen Dilmen, "O yıllarda profesyonel ligler bugünkü gibi değildi. Muğlaspor, amatör kümede olmasına rağmen hedefleri olan, geleceğe bakan bir kulüptü. Nazilli'de oynarken beni izlediler, beğendiler ve Muğlaspor'a geldim. Transfer parası yoktu ama 25 futbol topu istediler, onu da jest yaparak verdiler" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Muğlalılara mesaj

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden birinde Rıdvan Dilmen, Muğla halkı ve taraftarlara özel bir mesaj verdi. Muğla'nın kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dilmen, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlere şunu söylemek istiyorum; memleketinizin kıymetini bilin. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Muğlaspor, Muğla'nın bir öncüsü, bir yüzü ve bir sembolüdür. Bu kulübe ve bu emeğe sahip çıkın. Stadımıza kavuştuğumuzda tribünlerin dolacağına, iyi günde de kötü günde de bu takımın yanında olunacağına yürekten inanıyorum."

Muğla'da güçlü bir aile yapısı ve sağlam bir taraftar kültürü gördüğünü ifade eden Dilmen, "Muğla insanı örnek bir taraftar profilidir. Bu birliktelik sürdükçe Muğlaspor'un geleceği çok daha güçlü olacaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
