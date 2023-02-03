Rıdvan Dilmen'den canlı yayında futbolseverleri şoka sokan sözler: Hakkınızı helal edin

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, canlı yayında futbolseverleri oldukça şaşırtan ifadeler kullandı. "Hakkınızı helal edin" diyen Dilmen, "Acun kardeşim de hakkını helal etsin, izleyen taraftarlar da hakkını helal etsin. Parasında pulunda olmadım hiç. Allah herkese ekmeğini nasip etsin. Dayanacak gücüm kalmadı artık." dedi.

Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak yara alan Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Hakem yönetimine sert tepki gösteren Dilmen, TV8.5 ekranlarında futbolseverleri şoka sokan ifadeler kullandı.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI ARTIK"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Acun kardeşim de hakkını helal etsin, izleyen taraftarlar da hakkını helal etsin. Parasında pulunda olmadım hiç. Allah herkese ekmeğini nasip etsin. Dayanacak gücüm kalmadı artık. İlk defa mı Fenerbahçe şampiyon olamayacak olamazsa. Fenerbahçe 9 yıldır mı şampiyon olamıyor. Ben de 9 yıldır oturuyorum bu koltukta. 1 tane federasyon yetkilisi, yöneticiler, bir tane de kulüp başkanı Serdar Tatlı'yı aradık bunu yaptırdık desin. İşlerine gelmedi bunu demek." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"DAHA 14 MAÇ VAR"

"Direkten dönen var, Valencia'nın pozisyonlar var. Bunlar oyunun detayları. Fenerbahçe 6 puan geriye düştü. İkili averaj nedeniyle bunu 7 puan olarak düşünüyorum. Daha önümüzde 14 maç var.

"KALDIRDIKLARI BAYRAKLARDAN BELLİ"

Verilen verilmeyenlerle ilgili değil. 2 haftadır bilinçaltı, 2 yardımcı hakemin 90. dakikada kaldırdıkları bayraklardan belli. Ümraniye maçında 90'da gol oluyor, Fenerbahçe gol atıyor çok net olmasına rağmen VAR devreye giriyor. 15-20 saniye sonra gol kararı çıkıyor. Yardımcı hakemler bilinçaltlarından dolayı şak diye bayraklarını kaldırıyorlar. Bir tanesi Kadıköy'de Batshuayi'ye kaldırıyor. Batshuayi rakip çabuk başlamasın diye topun önüne geçti bugün, top rakip ceza sahasının 15 metre önünde. Altay başlatmak isterken rakibi engelledi parmaklarına vurdu. Batshuayi'ye sarı kartsa bu ne peki.

"BİR ŞEYLER OLUYOR"

Fenerbahçe lehine zorlasam ama hatalı karar bulurum ama bugün kemiksiz 2 tane penaltı değil penyedi Samet'e yapılan ve Batshuayi'nin N'Diaye ile olan pozisyonu da penaltı değil penyedi. Samet kafaya çıkmak istiyor Belhanda üzerine çıkıyor garip garip. Yardımcı da çağırmıyor İrfan Can'ın pozisyonunda çağırdığı gibi. Bir şeyler oluyor.

"SERDAR TATLI'NIN GİTMESİNİ İSTİYORLARDI"

Kural ne diyor, Welinton'un eline çarpan bir pozisyonda asist yapabilirsin ama gol atamazsın demişler. Kuralın sıkıntısı bu, istem dışı çarpma olunca. Mert Hakan mikroskopla baktık bulduk eli, 35 metreden Batshuayi vursa gol vereceklermiş. Serdar Tatlı tamam hata yapmıştır ama aslanlar gibi 1,5 senesini geçirmiştir. Rıdvan Dilmen sezonu dediler Fenerbahçe 3. oldu o sene. Serdar Tatlı'nın gitmesini istiyorlardı. Erdemli davrandı ve ayrıldı. Türk futbolunun en temiz 1,5 yılıdır söyleyeyim size.

"FENERBAHÇE'Yİ YEDİLER YEDİLER DOYMADILAR"

Futbola güven kalmadı, ligimiz temiz falan değil. Mehmet bey, Nihat bey, siz güveni aldınız götürdünüz. Göreceksiniz, bu MHK da gidecek Tahkim de gidecek. Sürekli şahıslar üzerinden gitmek yanlış. Sistem değişmeli deniyor, hangi sistem gelecek ki? Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar. Çok acayip şeyler oluyor. Hayırlısı, sağ salim lig bitsin inşallah da tatile gidelim. Daha çok da var.

"FENERBAHÇE KAZANACAK DİYE ÖDLERİ KOPTU"

Tabii ki her şey bitmedi Fenerbahçe için. Fenerbahçe puan kaybederse şampiyonluktan uzaklaştı demiyorum ben, Fenerbahçe'nin uğraştığı şeyler bunlar. Bırakın adil yarışsınlar, Fenerbahçe ikinci üçüncü olur size ne. Jesus atılmasa neden atılmadı derdim ya. Çocuklar yine sabretti de hoca da yeter ama dedi artık. Gözünün önündekini vermiyorsun ya. Yardımcılar ekstra kötüydü, Fenerbahçe kazanacak diye ödleri koptu.

"ALLAH'I DA SEVİN ARTIK YA!"

Bence sürpriz değil, ben görüyorum bazı şeyleri. Bayrak kalkar saçma sapan. Cezadan dönen hakem Fenerbahçe maçına atanır. Kural kanun korkusu olmaz bazı insanda tamam da Allah'ı da sevin artık ya. Vicdanen tersi olursa verin, Adana Demir'e verdin tamam helal olsun ama öbür tarafa da bak.

"BU NASIL VİCDANDIR"

Adana Demirspor tarihinin en güzel yıllarını geçiriyor 2 yıldır. Transfer yapıyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Ligde iyiler ama bu maç vicdanları rahatsız ediyor. Emre Akbaba'yı ayırıyorum ama N'Diaye'yle Onyekuru nasıl bir vicdandır hırstır bu.

"FENERBAHÇE HAFİF AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞINCA İZİN VERMİYORLAR"

Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı. Büyüklüğünde bir değişiklik oldu mu. Sonra Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe hafif ayağa kalkmaya çalışınca tak aynı eller izin vermiyor.

"KALİTELİ KADROSU VAR FENERBAHÇE'NİN"

Galatasaray Trabzon'a kaybetti diyelim Fenerbahçe kazanırsa 3 puana düşüyor ama beni ilgilendirmiyor açık söyleyeyim. İnsansınız, gelişmeleri görürsünüz. Kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin Arda falan gibi oyuncularla oynayıp devam edeceksin bu saatten sonra. Konjonktürlerin şampiyon yapmayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'yi, puan farkı önemli değil.