Ride25 Pioneers Türkiye turunda

AFRİKA'da yardıma muhtaç çocuklar yararına bisiklet turu düzenleyen aralarında doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından kişiler olan macera tutkunu 'Ride25 Pioneers' grubu, Türkiye turuna Giresun'dan başladı. 3 günlük turlarında sponsorluklarla birlikte yaklaşık 3 bin dolarlık bağış toplayan grup, rotalarını Gürcistan sonrası Azerbaycan'a çevirecek. Gümüşhane'de mola veren 90 kişilik grubun öncüsü yazılım mühendisi İngiliz John Readman, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Amacımız çocuklar için para biriktirmek" dedi.

Afrika'da yardıma muhtaç çocuklara bağış toplamak için bisiklet turu düzenleyen, aralarında doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından kişiler olan macera tutkunu arkadaş tarafından kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, Türkiye'de tur düzenledi. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde turlar düzenleyen grup, bu yıl Türkiye turuna Giresun'dan start verdi. Afrikalı çocuklar yararına pedal çeviren grup, vardıkları Gümüşhane'de mola verdi. 3 günlük turlarında sponsorluklarla birlikte yaklaşık 3 bin dolarlık bağış toplayan grup, Bayburt, Artvin ve Ardahan'a geçip, rotalarını Gürcistan sonrası Azerbaycan'a çevirecek.

Türkiye'de gezilmesi ve görülmesi gereken birçok bölgenin olduğunu söyleyen Bacon, "Sosyal medyada ve diğer turizm platformlarında; özellikle insanların buraya ilgi göstereceğini ve burayı tanımak için çaba göstereceğini düşünüyorum. Türkiye gezilmesi ve görülmesi gereken bir ülke. Kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor. Özellikle şu son zamandaki imkanlarla beraber mutlaka herkesin görmesini istiyorum" dedi.