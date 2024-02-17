Rey Manaj, Hatayspor maçında attığı golle gol sayısını 17'ye çıkardı

Sivassporlu futbolcusu Rey Manaj, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'un tek golü Rey Manaj'dan geldi. Maçın 18. dakikasında Manaj serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 17'ye çıkardı. Rey Manaj 17 golün 13'ünü ligde, 4'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS