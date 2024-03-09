Rey Manaj, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 19'a çıkardı
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Alanyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Alanyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın tek golü Rey Manaj'dan geldi. Maçın 64. dakikasında topla buluşan Manaj, serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golcü oyuncu, Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 19'a çıkardı. Manaj 19 golün 4'ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS