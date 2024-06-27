Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın bonservis bedelini ve alacağı maaşı açıkladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'e 2 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme İngiliz ekibine 3 taksit halinde yapılacak.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."