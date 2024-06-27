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Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti

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Trabzonspor, Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-Mavililer, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'ye 3 taksit halinde toplam 2 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamayla birlikte deneyimli futbolcunun alacağı maaş da belli oldu.

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın bonservis bedelini ve alacağı maaşı açıkladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'e 2 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme İngiliz ekibine 3 taksit halinde yapılacak.

Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Ozan Tufan Hull City Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Yasar Unal:

Kilolu Emrah İngiltere 'de de bir şey yapamayınca tekrar kürkçü dükkanına dönüş yapmış. Ne diyelim? Hayırlı olsun.

6
1
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Hayri:

dünyanın en şanslı kişisi,vasat futboluyla yıllardır servet kazanıyor tamamen kısmet başka bir şey değil

3
0
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Barış O. B.:

10 kutu jöle

0
0
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