Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Ara transfer sezonunda İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavşan ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna katan Samsunspor, bir transferi daha bitirdi.

SAMSUNSPOR'DAN DÖRDÜNCÜ TRANSFER

Karadeniz temsilcisi, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Troyes forması giyen Fildişili kanat forvet Kouadou Jaurs Assoumou ile anlaşma sağladığını duyurdu.

''SAMSUN'A DAVET EDİLMİŞTİR''

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaurs Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Assoumou, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

23 yaşında ve 1,83 cm boyundaki Kouadou Jaurs Assoumou, futbola başladığı Troyes'te bu sezon 4 gol, 1 asist katkısı sağladı.

KARİYERİNDE 9 GOLÜ VAR

Assoumou, kariyerindeki 69 resmi müsabakada ise toplam 9 gol atma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Assoumou'nun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirtiliyor.