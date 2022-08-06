Rekortmenler bu şenlikte bir araya gelecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekortmenler bu şenlikte bir araya gelecek

Rekortmenler bu şenlikte bir araya gelecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları Şenliği, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da Alpaslan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

 - Güncelleme:

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları Şenliği, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da Alpaslan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik düzenlediği sportif aktivitelerin yapılacağı ve birbirinden ünlü kişilerin yer alacağı şenlik, Alpaslan Spor Tesisi'nde yapılacak. Kursiyerlerin doyasıya eğleneceği etkinlikte, Futbol ve Basketbol Freestyle Türkiye Şampiyonları, Break Dance Türkiye ve Avrupa Şampiyonları, Guınnes Dünya Rekortmenleri, Bayrak Adamlar, illüzyon gösterisi, Ozan Ozanca konseri, çocuklar için oyun grupları ve ödüllü yarışmalar olacak.

Yaz Spor Okulları Şenliği, Yetenek Sizsiniz'in finalistleri olan Ufuk Güven ve Erkan Yetim'in futbol gösterisi ile başlayacak. Ümit Uçur ve İzzettin Esmer'in basketbol gösterisi, Guinnes Rekorları bulunan Emre Saraç ve Hüseyin Yalçın'ın bayrak adamlar gösterisi ve Hasan Özdemir'in hünerlerini göstereceği break dansı ile devam edecek.

"İlçemizi sporun merkezi yapacağız"

Spora ve sporcuya teşviklerinin devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu yıl yaklaşık 10 bin spor severin kayıt yaptırdığı yaz okullarında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, fitness ve güreş olmak üzere toplamda 13 branşta deneyimli eğitmenler tarafından kurs veriliyor. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek adına bu kursların önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz adına bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Yaz Spor Okulları Şenliği'ne tüm spor severleri davet ediyorum. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçireceği bu şenlikte siz değerli Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi basketbol Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title