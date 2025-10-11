Rekortmen Kız Elif Berfin Altun, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

MARDİN'de, 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'dan fazla şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (18), 6 Kasım'da Mısır'da yapılacak olan ' Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mardin'de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye 1'incisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan, girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentindeki yarışmada 'Avrupa Gençler Şampiyonu' oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Elif Berfin Altun, 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde altın madalya kazanıp, 6 Kasım'da Mısır'da gerçekleştirilecek 'ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

'HEDEFİM, GÜZEL BİR BAŞARI ELDE EDEBİLMEK'

Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak ve yeni rekorlar kırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesinin gözetiminde çalışmalarını sürdüren Elif Berfin, "Umarım Mısır'daki yarışma benim için güzel geçer ve altın madalya kazanırım. Bundan sonraki hedefim, ' Dünya Şampiyonası'nda güzel bir başarı elde edebilmek, uzun süreçte ise 2028'de Los Angeles'ta yapılacak 'Yaz Olimpiyatları'na katılabilmek" dedi.

Milli sporcunun annesi ve antrenörü Nedret Altun ise "Elif Berfin, İstanbul'da 'Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde takım olarak altın madalya aldılar. Elif'in hedefi büyük, emin adımlarla ilerliyor. İnşallah 3 hafta sonra Mısır'da düzenlenecek ' Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmeyi planlıyor. Bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyorum. Yaşı küçük, daha yolun başında, yetenekli, azimli, dikkatli çalışıyoruz. Özveriyle bu işi yapıyor. İnşallah daha devamı gelecek. Hedefimiz büyük, emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞINA İNANIYORUZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Elif Berfin'in kendinden sonraki sporculara rol model olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elif Berfin Altun, bizleri bir kez daha mutlu etti. 'Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı. Altın madalyalarına bir yenisini daha ekledi. Kendisini ve antrenörünü tebrik ediyorum. Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek olan bir Dünya Şampiyonası var. Antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Çok güzel bir ekiple hazırlanıyor. Antrenörü anne ve babası, fizyoterapisti, spor psikoloğu hepsi bir ekip şeklinde Elif Berfin'in başarılı olması için çalışıyor. Elif Berfin de çok azimli ve çok çalışkan biz kızımız. İyi bir sporcu olmasıyla beraber kendinden sonraki sporculara rol model oluyor. Bizim hedefimiz 2028'de Los Angeles'ta yapılacak 'Yaz Olimpiyatları'nda başarılı olup, madalya kazanıp, ülkemizi gururlandırmasıdır. Buna inanıyoruz. Önümüzdeki Mısır'daki 'Dünya Şampiyonası'nda Elif Berfin'e başarılar diliyorum. Antrenörlerine de teşekkür ediyorum. Hedefimiz, 2028 Yaz Olimpiyatları."