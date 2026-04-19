Red Bull Four 2 Score Sokak Futbolu Turnuvası'nın Türkiye Finali İzmir'de Yapıldı

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye finali İzmir'de yapıldı. Athletico Trabzon ile Olympique Sivas arasında geçen final karşılaşmasını Olympique Sivas kazandı ve Kanada'daki Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un son eleme turu ve Türkiye finali, İzmir'de gerçekleştirildi.

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Türkiye Finali'nde, Athletico Trabzon ile Olympique Sivas karşılaştı. Bu yıl Türkiye'de dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye'nin finalini Olympique Sivas kazandı.

Sivas temsilcisi, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull Four 2 Score'da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşurken, turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynandı.

10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine sayıldı. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score'da kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat buldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü

85. dakikada 3-1 olan maçın skoru inanılmaz! Neler oldu neler
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
CHP’nin yeni şarkısı çok konuşulacak

CHP’nin yeni şarkısı çok konuşulacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü

85. dakikada 3-1 olan maçın skoru inanılmaz! Neler oldu neler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

İddiayı duyan 3 genç kız hemen harekete geçti, olay karakolda bitti
Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu