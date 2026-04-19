Red Bull Four 2 Score Sokak Futbolu Turnuvası'nın Türkiye Finali İzmir'de Yapıldı
Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye finali İzmir'de yapıldı. Athletico Trabzon ile Olympique Sivas arasında geçen final karşılaşmasını Olympique Sivas kazandı ve Kanada'daki Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Türkiye Finali'nde, Athletico Trabzon ile Olympique Sivas karşılaştı. Bu yıl Türkiye'de dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye'nin finalini Olympique Sivas kazandı.
Sivas temsilcisi, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.
Red Bull Four 2 Score'da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşurken, turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynandı.
10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine sayıldı. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score'da kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat buldu.