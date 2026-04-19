Red Bull Four 2 Score Sokak Futbolu Turnuvası'nın Türkiye Finali İzmir'de Yapıldı

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un son eleme turu ve Türkiye finali, İzmir'de gerçekleştirildi.

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Türkiye Finali'nde, Athletico Trabzon ile Olympique Sivas karşılaştı. Bu yıl Türkiye'de dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye'nin finalini Olympique Sivas kazandı.

Sivas temsilcisi, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull Four 2 Score'da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşurken, turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynandı.

10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine sayıldı. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score'da kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat buldu.