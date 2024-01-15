Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Üzgünüm, hedefimiz puan almaktı'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Üzgünüm. Şartlar ne olursa olsun hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık. 5 hafta öncesinde 9 maçta 8 galibiyet aldığımız periyotta kulübün belirli dönemlerden geçtiğini, bizim için akılcı hedefin her zaman özellikle kısa hedefler, bir sonraki maçın kazanılması olduğunu söylüyordum. Bugün son 5 maçını kaybeden takımın teknik direktörü olarak da bugün de aynı şeyleri söyleyebilirim" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Sözlerine Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Recep Uçar, "İyi bir atmosferde, iyi bir oyuncu ve oyun gücü olan Galatasaray ile mücadele etmenin zor olduğunu biliyorduk. İstanbul'da şartlar ne olursa olsun iyi bir sonuçla Kayseri'ye dönmek ana hedefimizdi. Maç öncesi isteğimiz önde karşılayabilmek, biraz Abdülkerim'i kapattık. İlk yarıya baktığımızda ilk yediğimiz gol hücuma çıkarken kaybettiğimiz top, sonra adam adama eşleşme hatasından yedik. Sonrasında oyundan kopmadık. Biz de rakip kaleye 10 kere gitmişiz, rakip de 15 kez. Bu statta bizim adımıza fena bir ilk yarı değildi. Topa sahip olduğumuz, ürettiğimiz bölümler vardı. Penaltı kaçırmamız da bizim adımıza talihsizlikti. İkinci yarı baskıyı biraz daha arttırarak hataya zorladığımız pozisyonlarda bulduğumuz golle eşitliği yakaladık. Sonra doğal olarak Galatasaray bizi biraz daha itti. O bölümlerde yüzde 100 pozisyon vermedik. 80'lerde pozisyon maalesef bireysel hata sonucu oluşan penaltı, sonra oyuna dokunmaya çalıştık ama kolay değil, 2-1 kaybettik. Üzgünüm. Şartlar ne olursa olsun hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık. 5 hafta öncesinde 9 maçta 8 galibiyet aldığımız periyotta kulübün belirli dönemlerden geçtiğini, bizim için akılcı hedefin her zaman özellikle kısa hedefler, bir sonraki maçın kazanılması olduğunu söylüyordum. Bugün son 5 maçını kaybeden takımın teknik direktörü olarak da bugün de aynı şeyleri söyleyebilirim. Galatasaray Kulübü'nü, oyuncuları ve Okan Hoca'yı tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"HAKEM GÖRDÜĞÜM KADARIYLA İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansı hakkında konuşan Uçar, "Hakem gördüğüm kadarıyla iyi maç yönetti. Ne bizim ne Galatasaray'ın penaltısına bakmadım. Onun üzerinden de maçı değerlendiren bir insan değilim. Mazeret üreten biri değilim. Var olan oyuncularla direnmeye devam edeceğiz. Kayserispor büyük bir takım, tarihi ile şehir ile. Kayseri forması da ağır bir forma. Bugün çocuklar aslanlar gibi hakkını vermeye çalıştılar. Gerek taktiksel sadakat gerek planları ellerinden geldiğince uygulamalarından dolayı kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Haftaya İstanbulspor maçıyla başlayacak bir serimiz var. Tek arzumuz önce perşembe Gençlerbirliği ile başlayacağımız kupa maçı. Sonraki hedefimiz ligde İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor maçlarından iyi sonuçlar almak olacak" dedi.

"KAYSERİ ÖNEMLİ BİR MARKA"

Kayseri'nin önemli bir kulüp olduğunu belirten Recep Uçar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"15 gün öncesi süreçte Kemen ve Thiam ayrıldı. Mane, Julian Jeanvier Afrika Kupası'nda. Kartal, Cardoso ve Uzodimma sezonu kapadı. Şehrin ileri gelenleri, yönetim var gücüyle bunu aşabilmek için uğraşıyorlar. Kayseri önemli bir marka. Ümit ediyorum, ihtiyacımız da var."