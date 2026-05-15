Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nda Recep Ali Er dönemi; Yönetim kurulunda Erzurum'dan 3 isim yer aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Kurulu geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı olarak seçildi. İki başkan adayının yarıştığı genel kurulda Recep Ali Er 195 delegenin oyunu alırken diğer aday Burak Demirboğa ise 85 oy alabildi. Seçimde Erzurum'dan Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu ve Zekeriya Deniz yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Genel kurulda ayrıca Türk buz patenine uzun yıllar emek veren isimler de unutulmadı. Yeni Başkan Recep Ali Er tarafından, ISU Teknik Uzmanı ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden eski milli sporcu Alper Uçar'a uluslararası katkıları ve Türk buz patenine verdiği emek nedeniyle plaket takdim edildi. Önceki dönem Federasyon Başkanı ve yeni dönem Federasyon Başkan Vekili Doç. Dr. Burhan Kurtuluş tarafından da olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden eski milli sporcu Tuğba Karademir'e Türk buz patenine katkıları ve sporculuk kariyeri dolayısıyla plaket verildi.

Genel kurulda yeni dönem hedefleri de değerlendirilirken, Türk buz pateninin ulusal ve uluslararası başarılarının artırılması yönünde mesajlar verildi.

Er'den teşekkür mesajı

Toplantının ardından Federasyon Başkanı Recep Ali Er, buz pateni camiasına hitaben bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı: "Şahsıma ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz güven ve destek için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu teveccühü sadece bir seçim sonucu değil; Türk buz pateninin geleceğine duyulan ortak inancın güçlü bir göstergesi olarak görüyorum. Bugüne kadar federasyonumuza emek vermiş tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor; Türk buz pateninin gelişimine katkı sunan herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum. Elde edilen her başarıda; sporcularımızın emeği, ailelerimizin fedakarlığı, antrenörlerimizin özverisi, hakemlerimizin katkısı ve camiamızın birlik ruhu vardır. Bu nedenle bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık, şeffaflık ve çalışma azmiyle; altyapıdan olimpiyat hedeflerine kadar her alanda Türk buz patenini daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız yalnızca bugünü değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini buz sporlarında da inşa etmektir. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve büyük buz pateni ailemize şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemize yeni başarılar kazandıracağımıza yürekten inanıyor, desteğiniz ve güveniniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı