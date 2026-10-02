Real Sociedad, Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Fenerbahçe arsaVev ile eşleşti

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Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya ekibi Real Sociedad ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile final aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme aşamasında veda eden, Avrupa Kupası ikinci eleme turunda ise Belarus temsilcisi Minsk'i eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda Real Sociedad ile mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 28- 29 Ekim'de İspanya'da, rövanş ise 10-11 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA