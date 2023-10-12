Real Madridli Arda Güler, sakatlığı sonrası ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığı sonrası ilk antrenmanına çıktı. Genç oyuncunun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, sakatlığı sonrası ilk antrenmanına çıktı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, daha önce Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Real Madrid Kulübü de, bugün Arda Güler'in takımla birlikte yaptığı antrenmandan bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncunun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor.