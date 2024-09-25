Real Madrid taraftarını yıkan haber! Yıldız futbolcu, uzun süre forma giyemeyecek

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e Fransız yıldız Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.

3 HAFTA YOK

Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak. 25 yaşındaki forvetin Atletico Madrid, Lille ve Villarreal maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu yaz bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, Eflatun-beyazlılarla şimdiye kadar 9 maça çıktı. Mbappe, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 1 asist yaptı.