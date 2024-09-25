Üye Girişi
Haberler

Real Madrid taraftarını yıkan haber! Yıldız futbolcu, uzun süre forma giyemeyecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Mbappe, Atletico Madrid, Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e Fransız yıldız Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.

3 HAFTA YOK

Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak. 25 yaşındaki forvetin Atletico Madrid, Lille ve Villarreal maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu yaz bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, Eflatun-beyazlılarla şimdiye kadar 9 maça çıktı. Mbappe, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Real Madrid taraftarını yıkan haber! Yıldız futbolcu, uzun süre forma giyemeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Atletico Madrid Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid Real Madrid Arda Güler Villarreal Futbol Dünya Lille Spor

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });