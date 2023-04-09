Eşi için söylediği sözler yüzünden film koptu! Real Madrid maçında futbolcular birbirine girdi

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarrea'e 3-2 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 2 kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Ligde 5. yenilgisini aldı. Ancelotti'nin öğrencileri bu mağlubiyetle lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde kaldı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Real Madrid'in sahasında mağlup olması, maç sonunda yaşanan olay nedeniyle gölgede kaldı. Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, rakip takımın oyuncusu Alex Baena ile birbirine girdi.

OTOPARKTA BEKLEDİ

Marca'daki habere göre; Valverde, ocak ayında oynanan ilk maçta yaşanan tartışmadan dolayı Alex Baena'ya saldırdı. Rakibini otoparkta bekleyen Valverde, "O karın düşük yapacak ve çocuğun doğmayacak" dediği iddia edilen Baena'ya vurdu.

POLİSE GİDECEK

Villarreal futbolcusunun tüm kanıtlar ve darp raporuyla birlikte polise başvurmasının beklendiği ifade edildi.