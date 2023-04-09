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Eşi için söylediği sözler yüzünden film koptu! Real Madrid maçında futbolcular birbirine girdi

Spor Haberleri

Real Madrid'ni futbolcusu Federico Valverde, Villarreal maçından sonra otoparkta rakip futbolcu Alex Baena'ya saldırdı. Valverde'nin, ocak ayındaki ilk maçta Baena'nın eşine yönelik söylediği sözlerden dolayı saldırdığı ifade dildi.

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarrea'e 3-2 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 2 kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Ligde 5. yenilgisini aldı. Ancelotti'nin öğrencileri bu mağlubiyetle lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde kaldı.

Real Madrid maçında skandal! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Real Madrid'in sahasında mağlup olması, maç sonunda yaşanan olay nedeniyle gölgede kaldı. Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, rakip takımın oyuncusu Alex Baena ile birbirine girdi.

Real Madrid maçında skandal! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Marca'daki habere göre; Valverde, ocak ayında oynanan ilk maçta yaşanan tartışmadan dolayı Alex Baena'ya saldırdı. Rakibini otoparkta bekleyen Valverde, "O karın düşük yapacak ve çocuğun doğmayacak" dediği iddia edilen Baena'ya vurdu.

Real Madrid maçında skandal! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Villarreal futbolcusunun tüm kanıtlar ve darp raporuyla birlikte polise başvurmasının beklendiği ifade edildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Villarreal Spor Haberler

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