Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0 mağlup etti.

JAKOBS İLE FORMA DEĞİŞTİRDİ, TAKİP ETTİ

Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs ile formalarını değiştirdi. Brezilyalı oyuncu, daha sonra da deneyimli sol bek oyuncusunu sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

'GALATASARAY'A MI GELİYOR?'

Rodrygo'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecana soktu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için 'Rodrygo Galatasaray'a mı gelecek?' yorumlarını yapmaya başladı.

13 MAÇTA 2 ASİST

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 asistlik performans sergiledi.