Haberler

Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrygo, Senegal maçının ardından Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo, bu hareketinin ardından sol bek oyuncusu Jakobs'u sosyal medya hesaından takip etmeye de başladı. Bu hamle Galatasaraylı taraftarları heyecana sokarak, ''Rodrygo Galatasaray'a mı gelecek?'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

  • Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, Brezilya'nın Senegal'i 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından Galatasaray'lı Ismail Jakobs ile formalarını değiştirdi.
  • Rodrygo, Ismail Jakobs'u sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.
  • Rodrygo, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 asist yaptı.

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0 mağlup etti.

JAKOBS İLE FORMA DEĞİŞTİRDİ, TAKİP ETTİ

Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs ile formalarını değiştirdi. Brezilyalı oyuncu, daha sonra da deneyimli sol bek oyuncusunu sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

'GALATASARAY'A MI GELİYOR?'

Rodrygo'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecana soktu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için 'Rodrygo Galatasaray'a mı gelecek?' yorumlarını yapmaya başladı.

Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

13 MAÇTA 2 ASİST

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

En yakınları olmasına rağmen acımadılar! Çok sayıda yaralı var
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.