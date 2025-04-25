Real Madrid ile Barcelona Arasında Kral Kupası Finali Öncesi Hakem Tartışmaları

İspanya'da Real Madrid ile Barcelona arasında yarın Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finali öncesinde hakemler ile Real Madrid arasındaki tartışmalar gündemi değiştirdi.

Kral Kupası finali için başhakem olarak atanan Bask bölgesinden hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'yı eleştiren Real Madrid, final öncesinde rutin programda olan La Cartuja'daki basın toplantısını ve antrenmanı iptal etti.

Tartışmalar, Real Madrid televizyonunun hakem Bengoetxea ile ilgili eleştirel bir video paylaşımı yapmasıyla başladı.

Bengoetxea, final maçı olması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında bu videoyla ilgili bir soru karşısında gözyaşlarını tutamayarak, "Oğlunuz eve ağlayarak geldiğinde, babasının hırsız olduğunu söylediklerinde bu gerçekten zor bir durum. Böyle bir durumda benim yaptığım şey, oğlumu eğitmeye çalışmak, ona babasının her şeyden önce dürüst olduğunu ve diğer sporcular gibi onun da hatalar yapabileceğini anlatmak." şeklinde konuştu.

Hakemliğiyle ilgili Real Madrid'den gelen eleştiriler hakkında Bengoetxea, "Bu yaşadıklarımıza kimsenin hakkı yok. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem. Buradan ayrıldığım gün, oğlumun babasının kim olduğuyla ve hakemliğin ne olduğuyla gurur duymasını istiyorum. Çünkü hakemlik bize birçok değer kazandırdı." dedi.

Hakemlere yönelik eleştirilerin aşırı ve sınırsız olmasına tepki gösteren Bengoetxea, "Hepimiz futboldan, spordan ne istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi düşünmeliyiz." çağrısında bulundu.

Diğer yandan finalin VAR hakemi Pablo Gonzaloz Fuertes de hakemlere yönelik açıklamaların "kontrolsüz ve hakaret içerikli" olduğunu, bunları sosyal medyada yayanların "sadece bir beğeni almak için hakem camiasına saldırdığını" ifade etti.

Hakemlerin bu açıklamalarının ardından Real Madrid, normalde yapması gereken, teknik direktör Carlo Ancelotti ve futbolcu Luka Modric'in katılacağı basın toplantısını, maç öncesi son antrenmanını ve iki takımın teknik direktörleri ve birer futbolcusunun kupa ile yapılacak fotoğraf çekimini iptal etti.

Yazılı bir açıklama yapan Real Madrid, hakemlerin basın toplantısındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Real Madrid televizyonunun, ifade özgürlüğü kapsamında bir video yayımladığının aktarıldığı açıklamada, "Hakemlerin açıklamaları, Real Madrid'e karşı açık ve belirgin düşmanlığı bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonuna "hakemlik kurumundan sorumlu kişilerin, temsil ettikleri kurumların itibarını korumak için gerekli önlemleri alması" çağrısını yaptı.

Real Madrid televizyonu, maç öncesi yayınladığı videoda, hakem Bengoetxea'yı kendilerine yönelik şaibeli kararlar almakla itham etmişti.

La Liga'da 8 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve Real Madrid ile Atletico Madrid'in 1-1 berabere kaldığı derbinin VAR hakemi Bengoetxea'nın, Tchouameni'nin Samuel Lino'ya yaptığı hareket sonrası verdiği penaltı kararı tartışmalar neden olmuştu.

Kral Kupası'nı en çok kazanan Barcelona, Real Madrid karşısında favori

Kral Kupası'nı en çok kazanan (31) kulüp Barcelona olurken, Real Madrid ikinci sırada (20) bulunuyor.

El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid ve Barcelona takımları arasında oynanan maçlarda bu zamana kadar Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında 12 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 yenen Barcelona, ligin ilk yarısında da ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Ligde Barcelona 76 puanla lider, Real Madrid ise 72 puanla 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan ve üç kupada da yoluna devam eden Barcelona, Avrupa'da elenen Real Madrid karşısında favori gösteriliyor.