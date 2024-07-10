Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi

İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Forma numarası değişen isimler arasında milli futbolcumuz Arda Güler de var

ARDA ARTIK 15 NUMARA

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

YENİ 9 NUMARA MBAPPE

Öte yandan Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi. İspanyol ekibi ayrıca, Mbappe için 16 Temmuz Salı günü Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenleyecek.

Real Madrid'in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Eduardo Camavinga: 6

Federico Valverde: 8

Aurelien Tchouameni: 14

ARDA GÜLER: 15

Jesus Vallejo: 18

Kylian Mbappe: 9