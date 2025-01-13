Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
Sırbistan, Rusya ile imzaladığı silah tedarik sözleşmelerini iptal etti

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi Genelkurmay Başkanı bizzat duyurdu
Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
Putin'e destek için asker gönderen Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

Putin'e destek olan Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona, İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid'i 5-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede Barcelona'ya galibiyetini getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Belde attı. Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun attığı goller, Madrid ekibi için yetersiz kaldı.

Barcelona, İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile karşılaştı. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Barcelona 5-2 kazandı.

BARÇA İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Belde kaydetti. Real Madrid'de 5. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada ise Rodrygo'nun kaydettiği goller Madrid devine yetmedi. Bu sonuçla Barça, Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.

Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Barcelona'da Wojciech Szczesny karşılaşmanın 57 dakikasında Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından kırmızı kart gördü. Mücadeleyi 5-2 kazanan Barcelona, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı

Yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı
İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı: Fırsattan yararlanalım

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.