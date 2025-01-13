Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

Barcelona, İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile karşılaştı. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Barcelona 5-2 kazandı.

BARÇA İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Belde kaydetti. Real Madrid'de 5. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada ise Rodrygo'nun kaydettiği goller Madrid devine yetmedi. Bu sonuçla Barça, Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Barcelona'da Wojciech Szczesny karşılaşmanın 57 dakikasında Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından kırmızı kart gördü. Mücadeleyi 5-2 kazanan Barcelona, Süper Kupa'nın sahibi oldu.