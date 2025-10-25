Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

XABI ALONSO KENAN'I İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız'ın transferini Real Madrid yönetiminden talep etti. İspanyol hocanın, Kenan'ı çok beğendiği dile getirildi.

100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Real Madrid'de Vinicius Junior'un gelecek dönemde takımdan ayrılacağı, bu doğrultuda Eflatun-beyazlıların o bölgeyi şimdiden doldurmak istediği ifade edildi. Bu doğrultuda İspanyol devinin, Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında bulunduğu belirtildi.

İSMİ BAŞKA TAKIMLARLA DA ANILIYOR

Haberin devamında Kenan Yıldız için Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da devrede olduğu bilgisine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Kenan Yıldız, bu karşılalaşmalarda 2 gol attı ve 4 asist yaptı.