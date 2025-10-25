Haberler

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı
Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun isteği doğrultusunda gözünü Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a dikti. Eflatun-beyazlı yönetim, Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro'luk bir teklif sunma hazırlığına girdi.

  • Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın transferini talep etti.
  • Real Madrid, Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro'luk teklif hazırlığında bulundu.
  • Kenan Yıldız, Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.
  • Kenan Yıldız, Juventus'ta bu sezon 10 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

XABI ALONSO KENAN'I İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız'ın transferini Real Madrid yönetiminden talep etti. İspanyol hocanın, Kenan'ı çok beğendiği dile getirildi.

100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Real Madrid'de Vinicius Junior'un gelecek dönemde takımdan ayrılacağı, bu doğrultuda Eflatun-beyazlıların o bölgeyi şimdiden doldurmak istediği ifade edildi. Bu doğrultuda İspanyol devinin, Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında bulunduğu belirtildi.

İSMİ BAŞKA TAKIMLARLA DA ANILIYOR

Haberin devamında Kenan Yıldız için Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da devrede olduğu bilgisine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Kenan Yıldız, bu karşılalaşmalarda 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Kenan yıldız çok kaliteli futbolcu. Geleceği çok parlak. Allah hakkında hayırlısını eylesin.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Niye çılgın teklif oluyor? 140'a 150'ye satılan futbolculardan daha yetenekli daha da genç

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Eğer Arsenal gerçekten istiyorsa oraya gitmeli.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
