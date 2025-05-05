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Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
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Real Madrid, formda olan milli futbolcumuz Arda Güler'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Türk bayrağı, gülücük ve elmas emojileri bir arada kullanıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı. Arda Güler'in performansı, takımın başarısında önemli rol oynuyor.

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sahada olduğu kadar sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

X adlı uygulamada 52 milyon takipçisi bulunan Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Türk bayrağı, gülücük ve elmas emojileri bir arada kullanıldı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması

1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Arda Güler, Real Madrid'in Pazar günü Celta Vigo ile oynadığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Attığı golle maça damga vuran milli yıldızımız, İspanya'da bugünün ana manşetlerinden biri oldu.

İşte Arda Güler için bugün İspanya'da atılan manşetler;

AS: Arda Güler, Real Madrid'in bugünü ve geleceği durumunda! Real Madrid için zor geçmesi beklenen maçı harika bir gol ve asistle çözdü.

Marca: Real Madrid taraftarları Arda Güler'i daha çok izlemek istiyor. Arda üst köşeye attığı roketle Bernabeu Stadyumu'nu uykudan uyandırdı.

Mundo Deportivo: Sezonun büyük bölümünde yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler, son bölümde takımın tek lideri oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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