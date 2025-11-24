Haberler

Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

La Liga'da Elche ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de ortalık karıştı. İspanyol basını, Real Madridli futbolcuların kötü performansını gündeme getirirken, takımın en iyi oyuncularından biri olarak da Arda Güler'i başrole koydu. İşte Arda için atılan manşetler...

  • Real Madrid, La Liga'da Elche deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.
  • Arda Güler, Real Madrid'in en çok pas yapan (44) ve en yüksek isabet oranına (yüzde 93) sahip oyuncusu oldu.
  • Real Madrid'de Arda Güler dışındaki oyuncuların çoğu kötü performans sergiledi.

La Liga'da lider Real Madrid'in Elche deplasmanında 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamasının ardından ortalık karıştı. İspanyol basını, Real Madridli çoğu oyuncunun kötü performansını manşetlerine taşırken, sahada 64 dakika kalan Arda Güler'e ise övgü dolu yorumlarda bulundu.

''ONUN DIŞINDA İYİ DENEBİLECEK OYUNCU OLMADI''

AS gazetesinde Arda Güler'le ilgili, ''Türk oyuncu, ceza sahası dışından attığı bir şutla ilk golü atmaya çok yaklaştı. Bu maçta Mbappe ile arasındaki özel bağ neredeyse hiç görülmedi ve aralarındaki ritmi bulamadı. Ancak,Real Madrid'de en çok pas yapan (44) ve en yüksek isabet oranına (41 başarılı pas, yüzde 93) sahip oyuncu olarak sahadan ayrıldı. Real Madrid'de onun dışında iyi denebilecek oyuncu olmadı. Rodrygo ve Mbappe hayal kırıklığı yarattı.'' denildi.

''TEL TEL DÖKÜLEN TAKIMIN EN İYİLERİNDEN''

Marca'daki haberde ise ''Markaja karşı iyi bir performans sergiliyor ve hücumu başlatıyor. Real Madrid'in 15 numarası neredeyse muhteşem bir gol atıyordu. Tel tel dökülen takımın en iyilerinden biri oldu. Maç ilerledikçe oyundan düştü ve 64. dakikada kenara geldi. Real Madrid'in en kötü isimleri arasında Arnold, Rodrygo ve Vinicius Junior yer aldı.'' değerlendirmesi yapıldı.

''AKIL VE YARATICILIK GETİREN TEK İSİM''

Sport'ta ise Arda Güler ile ilgili, ''Orta sahaya akıl ve yaratıcılık getiren tek isim oydu ancak takımı tek başına taşıyamadı. Maçın bitimine yarım saat kala hücuma biraz ateşleyici güç getirmek için Gonzalo, Arda'nın yerine oyuna girdi.'' yorumunda bulunuldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Türkiye ile o ülke arasında tarihi "nükleer santrali" anlaşması
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
'Paramount Otel' soruşturmasında iş insanı Cihan Ekşioğlu'na tahliye

Paramount Otel soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü iş insanına tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.