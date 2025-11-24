Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

La Liga'da lider Real Madrid'in Elche deplasmanında 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamasının ardından ortalık karıştı. İspanyol basını, Real Madridli çoğu oyuncunun kötü performansını manşetlerine taşırken, sahada 64 dakika kalan Arda Güler'e ise övgü dolu yorumlarda bulundu.

''ONUN DIŞINDA İYİ DENEBİLECEK OYUNCU OLMADI''

AS gazetesinde Arda Güler'le ilgili, ''Türk oyuncu, ceza sahası dışından attığı bir şutla ilk golü atmaya çok yaklaştı. Bu maçta Mbappe ile arasındaki özel bağ neredeyse hiç görülmedi ve aralarındaki ritmi bulamadı. Ancak,Real Madrid'de en çok pas yapan (44) ve en yüksek isabet oranına (41 başarılı pas, yüzde 93) sahip oyuncu olarak sahadan ayrıldı. Real Madrid'de onun dışında iyi denebilecek oyuncu olmadı. Rodrygo ve Mbappe hayal kırıklığı yarattı.'' denildi.

''TEL TEL DÖKÜLEN TAKIMIN EN İYİLERİNDEN''

Marca'daki haberde ise ''Markaja karşı iyi bir performans sergiliyor ve hücumu başlatıyor. Real Madrid'in 15 numarası neredeyse muhteşem bir gol atıyordu. Tel tel dökülen takımın en iyilerinden biri oldu. Maç ilerledikçe oyundan düştü ve 64. dakikada kenara geldi. Real Madrid'in en kötü isimleri arasında Arnold, Rodrygo ve Vinicius Junior yer aldı.'' değerlendirmesi yapıldı.

''AKIL VE YARATICILIK GETİREN TEK İSİM''

Sport'ta ise Arda Güler ile ilgili, ''Orta sahaya akıl ve yaratıcılık getiren tek isim oydu ancak takımı tek başına taşıyamadı. Maçın bitimine yarım saat kala hücuma biraz ateşleyici güç getirmek için Gonzalo, Arda'nın yerine oyuna girdi.'' yorumunda bulunuldu.