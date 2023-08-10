Real Madrid'de deprem! Arda Güler, dizinden ameliyat olacak
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sağ dizinde sakatlık tespit edilen genç yetenek Arda Güler, ameliyat olacak. 18 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü.
AMELİYAT OLACAK
The Athletic'de yer alan habere göre, Real Madrid'in, 18 yaşındaki Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.
6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Eflatun-beyazlılarda henüz forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Kaynak: SonDakika.com / Alper Kızıltepe - Spor