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Real Madrid'de deprem! Arda Güler, dizinden ameliyat olacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sağ dizinde sakatlık tespit edilen genç yetenek Arda Güler, ameliyat olacak. 18 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü.

AMELİYAT OLACAK

The Athletic'de yer alan habere göre, Real Madrid'in, 18 yaşındaki Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Eflatun-beyazlılarda henüz forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Real Madrid'de deprem! Arda Güler, dizinden ameliyat olacak

Kaynak: SonDakika.com / Alper Kızıltepe - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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