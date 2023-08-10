Real Madrid'de deprem! Arda Güler, dizinden ameliyat olacak

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sağ dizinde sakatlık tespit edilen genç yetenek Arda Güler, ameliyat olacak. 18 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.