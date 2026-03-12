Haberler

Real Madrid, tur kapısını araladı

Real Madrid, tur kapısını araladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Arda Güler'in formasını giydiği maçta Manchester City'yi 3-0 yenerek tur avantajı elde etti. Gecenin diğer önemli karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt, Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün tamamlanırken, Arda Güler'li Real Madrid, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek tur kapasını araladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Bodo/Glimt imza attı. Norveç ekibi, evinde Sporting'i 3-0 yendi. Gecenin diğer maçında milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 ile geçti. Madrid, 20, 27 ve 42. dakikalarda Federico Valverde'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak tur avantajını elde etti. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1

Real Madrid: 3 - Manchester City: 0

Paris Saint-Germain: 5 - Chelsea: 2

Bodo/Glimt: 3 - Sporting: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vurdu! Büyük patlama anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı