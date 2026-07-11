Göztepe Başkanı'ndan 10+4 kuralı desteği

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, yabancı futbolcu kararıyla ilgili olarak 10+4 kuralının devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Mehmet Sepil ile beraber bunu her zaman aslında değerlendiriyoruz ve bu alınan karar bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Ankersen, geride kalan sezonu değerlendirirken yeni sezon hedefleri ve kulübün gelecek planlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bu sezon çok daha başarılı olmak için tüm planlamaları yaptıklarını ifade eden Rasmus Ankersen, "Finansal yönden en güçlü kulüplerden birisiyiz. Bunlar da aslında geçmiş dönemde yaptığımız transfer stratejimizin ve burada gerçekleştirdiğimiz adımların büyük bir önemi var. Aynı zamanda ticari gelir burada çok büyük bir öneme sahip. Takımımız sponsorları çekmek adına çok müthiş adımlar yaptı. Çok önemli işler başardı. Bu şekilde kulübümüz inanılmaz bir şekilde ticari gelirlerini arttırmış oldu" dedi.

Taraftarların finansal anlamdaki gelire değil daha çok başarıya baktığına söyleyen Ankersen, "Belki de Türkiye'de kendi kendimize sürdürülebilirliğimizi devam ettirebilen ve bunu sağlayabilen tek kulübüz. Bu anlamda gerçekten çok güçlüyüz ve bu bizim her an daha da başarılı sağlıyor. Bunu hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında başarabilen nadir kulüplerden biriyiz. Aslında Türk futbolu Avrupa'da özellikle finansal anlamda en iyi repütasyona sahip futbol liglerinden biri değil ama biz umarım attığımız adımlarla Türk futbolunun bu repütasyonunu geliştirebilir ve değiştirebiliriz. Çünkü biz gerçekten Türkiye Ligi'nin ve Türk futbolunun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Yeterince yatırım yapıyor muyuz? Bunları soruyorlar, 'Evet biz yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz'" şeklinde konuştu.

"Bizim sistemimize uygun oyuncuların peşindeyiz"

Transferler için yatırım yapamaya devam edeceklerini vurgulayan Danimarkalı başkan, "Biz şu anda kendimizden finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Bunlara karşı mücadele edebilmek için kesinlikle farklı yöntemler bulmak zorundayız. Örneğin biz en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Bizim oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne yapısına en uygun oyuncuları arıyoruz. Burada gelişim peşinde olabilecek, kendini sürekli geliştirecek ve kulübümüze büyük katkılar yapabilecek oyuncuların peşindeyiz ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Kulübümüzle beraber gelişebilecek ve daha sonrasında da yapabileceğimiz satışlarla beraber kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek oyuncular arıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Bizim ayakta kalıp kendi kendimize sürdürülebilir bir kulüp olarak devam etmemizin tek yolu bu. Yatırımlar yapıyoruz, yapmak istiyoruz ama bu yöntemle ilerliyoruz. Örneğin Romulo'yu 20 milyon euro'ya satmış olabiliriz ama bu yine gidip bizim 20 milyon euro karşılığında oyuncu transferi yapacağımız anlamına gelmiyor. Romulo buraya geldiğinde daha önce hiç bir maçta 90 dakika oynamamıştı. Burada çok önemli bir gelişim sarf etti, kulübe katkı sağladı ve ardından transferi gerçekleşti. Bizim şu anda yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Burada hata payı da var. Bununla ilgili önemli çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz hücum hattında çok daha güçlü bir hale gelmek"

Yeni sezon için de düşüncelerini dile getiren Rasmus Ankersen, "Önümüzdeki sezondaki hedefimiz geçen sezonun üzerine çıkmak, daha başarılı olmak ve daha ileriye gitmek. Şu anda bazı oyuncularımız halkanın dışına çıkmış durumda, buradan ayrıldılar. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Şimdi önümüze bakacağız. Onların yerlerini dolduracağız. Şu ana kadar 4-5 önemli transfer yaptık. Kendilerinden memnunuz. Transfer konusunda genel anlamda iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum ama kesinlikle transfer döneminin sonuna kadar gelecek oyuncular olacak. Takım olarak hedefimiz aslında hücum hattımızdaki gücümüzü ilerletmek ve geliştirmek. Çünkü geçen sezon genel anlamda savunma anlamında müthiş işler ortaya koyduk ama hücumda istediklerimizi tam olarak sergileyemedik ve şu anda hedefimiz savunmadaki gücümüzü koruyup, hücum hattında çok daha güçlü bir hale gelmek ve ilerlemek" ifadelerini kullandı.

"10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutluyum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı kuralına ilişkin ise Ankersen, "Yabancı kararıyla ilgili olarak biz 10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Mehmet Sepil ile beraber bunu her zaman aslında değerlendiriyoruz ve bu alınan karar bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Bu yabancı kuralının Türk futboluna finansal açıdan da nasıl etkileri var? Bunu da değerlendirilmesi gerekiyor ama bunun çözüm olarak da burada kesinlikle kendi Türk oyuncularınızı, akademinizden yetiştirmeniz gerekiyor. Bizim akademimize bu yüzden önem verdiğimizi size söyleyebilirim. Bu çok önemli bir şey. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar bizim adımıza doğru" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı