Rasim Ozan Kütahyalı'nın Aziz Yıldırım'la ilgili sözleri Ali Koç'u küplere bindirdi - Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı Beyaz TV'deki Derin Futbol programına Koç ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan diyaloglar damga vurdu. Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır" sözlerine "Boş konuşuyorsun. Bizi kim kayırdı? Devlet mi gidip aldı" şeklinde yanıt verdi.

3 TEMMUZ TARTIŞMASIYLA BAŞLADILAR

3 Temmuz süreciyle ilgili konuşan Ali Koç, "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunları söyledi: '3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri.' Bunlar ne demek?" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE KOLLANDI"

Bunun üzerine Koç'a yanıt veren Kütahyalı, "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı" açıklamasını yaptı.

"AZİZ YILDIRIM KUL HAKKI YEMEDİ, SUÇ İŞLEMEDİ"

Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamasına, "Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu." sözleriyle yanıt verdi.

"AZİZ YILDIRIM'IN ADINI AĞZINA ALIRKEN BESMELE ÇEKECEKSİN"

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" dedi.

Bunun üzerine Kütahyalı'ya tepki gösteren Koç, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ALLAH BASINDAN SENİN GİBİLERİ TEMİZLER"

Programın son anlarında iki isim arasındaki tansiyon artarken, Ali Koç, son olarak, "Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler" dedi.