Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu TÜPRAŞ Stadı'nda ağırladı. Attığı iki golle yıldızlaşan Milot Rashica, ilk golünden sonra yaptığı hareketle alkış aldı.

BOLU'YU UNUTMADI, GOLE SEVİNMEDİ

Beşiktaş, karşılaşmanın 17. dakikasında Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. Arnavut yıldız, bu golden sonra sevinmedi. Rashica, golün ardından Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi. Bu hareket tüm futbolseverler tarafından alkış aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Milot Rashica'nın bu anlamlı hareketinin ardından Beşiktaş da bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, etkileşim yağmuruna tutuldu ve kısa süre içerisinde viral oldu.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanırken Milot Rashica, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İlk golde olduğu gibi Rafa Silva'nın hazırladığı pozisyonda golü atan Rashica, takımını yeniden üstünlüğe taşımayı başardı ve skor 2-1'e geldi.