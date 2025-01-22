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Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket

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Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu konuk ettiği maçta takımının 2 golünü birden atan Milot Rashica, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için 17. dakikadaki ilk golünün ardından taktıkları siyah bantı gösterdi ve gol sevinci yaşamadı. Rashica'nın bu tavrı futbolseverler tarafından takdir topladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu TÜPRAŞ Stadı'nda ağırladı. Attığı iki golle yıldızlaşan Milot Rashica, ilk golünden sonra yaptığı hareketle alkış aldı.

BOLU'YU UNUTMADI, GOLE SEVİNMEDİ

Beşiktaş, karşılaşmanın 17. dakikasında Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. Arnavut yıldız, bu golden sonra sevinmedi. Rashica, golün ardından Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi. Bu hareket tüm futbolseverler tarafından alkış aldı.

Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Milot Rashica'nın bu anlamlı hareketinin ardından Beşiktaş da bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, etkileşim yağmuruna tutuldu ve kısa süre içerisinde viral oldu.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket

    İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanırken Milot Rashica, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İlk golde olduğu gibi Rafa Silva'nın hazırladığı pozisyonda golü atan Rashica, takımını yeniden üstünlüğe taşımayı başardı ve skor 2-1'e geldi.

    Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (3)

    Haber YorumlarıÜnsal Erol:

    Galatasaray lı oyuncular da oynayarak kutladı ukranyali bile yangın da hayatını kaybeden insanlara üzülür iken bizim gs oyuncular ve yerden bitme hocaların da tek üzüntü göremedik

    Yorum Beğen31
    Yorum Beğenme9
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    Haber YorumlarıAliya:

    Rashica O bandı Abdül Kerim ve Yunus'un gözüne tak.

    Yorum Beğen11
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıNizamettin null:

    işte BEŞİKTAŞLI dediğin böyle olur YAŞA BEŞİKTAŞ YAŞA RASHİCA

    Yorum Beğen13
    Yorum Beğenme0
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