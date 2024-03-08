RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. 8 gollü maçı sarı-kırmızılılar 6-2 kazandı.

KOHN PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin gol perdesini 9. dakikada Derrick Köhn açtı. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.

TORREIRA SAHNEDE

31. dakikada Icardi sol kanattan topla geldi ve pasını Zaha'ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Zaha bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Gökhan'ın çıkardığı topta altı pasın içinde önüne düşen topu Torreira ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.

HOJER'DEN MÜKEMMEL GOL

39. dakikada Shelvey'in pasında orta alanda topu alan Höjer 30 metreden sağ köşeye sert şutunu çekti ve farkı bire indirdi. Durum 2-1 oldu.

KEREM DEMİRBAY'DAN 2 ŞIK GOL

Mücadelenin ilk yarısının bitmesine 5 dakika kala sahneye çıkan Kerem Demirbay, 41 ve 45. dakikalarda ceza sahasının dışından 2 şık gol atarak skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

OLAWOYIN ATTI

Mücadelenin ikinci yarısında 61. dakikada Olawoyin ile Rizespor farkı yeniden ikiye indirdi. Höjer'in kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ceza sahasındaki Olawoyin'in dizine çarptı ve Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu.

KEREM DEMİRBAY HAT-TRICK YAPTI!

Rizespor'un attığı golden 1 dakika sonra Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Demirbay kendi sağına doğru düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 85. dakikasında baskısını sürdüren Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kaydettiği golle durumu 6-2 yaptı. Mücadele bu skorla tamamlandı.