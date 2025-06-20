RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna kattı
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RAMS Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Beşiktaş'tan milli oyuncu Onur Bulut transferinde mutlu sona ulaştı.

2 YILLIK İMZA

RAMS Başakşehir, tecrübeli sağ bek oyuncusu Onur Bulut ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş'ta İstanbul ekibine transfer olan Onur Bulut için, "Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah-beyazlılarda toplamda 75 maçta süre bulan 31 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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