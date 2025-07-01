RAMS Başakşehir İkinci Antrenmanını Gerçekleştirdi

RAMS Başakşehir İkinci Antrenmanını Gerçekleştirdi
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve organizasyon çalışmaları ile tamamlandı. Yeni transferler Nuno da Costa ve Onur Bulut'un da yer aldığı idmanda, takım yarınki çalışmalara devam edecek.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde basına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırmaya yönelik organizasyonlarla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferler Nuno da Costa ile Onur Bulut da antrenmanda yer aldı.

Başakşehir, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İstanbul temsilcisi, 7-17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol eyaletinde bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld Köyü'nde kamp yapacak.

Turuncu-lacivertliler, ilk resmi müsabakasına 24 Temmuz'da çıkacak. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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