RAMS Başakşehir, Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 Geçti

Güncelleme:
Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal (DK. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek (Dk. 75 Safuri), Saric (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Kerem Kayaarası), Doğukan Sinik, Gueye (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Crespo (Dk. 60 Harit), da Costa (Dk. 78 Brnic), Shomurodov

Goller: Dk. 22 ve 88 Shomurodov, Dk. 45+3 ve 54 da Costa (RAMS Başakşehir )

Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar. Dk. 5 Crespo, Dk. 66 Umut Güneş (RAMS Başakşehir ), Dk. 77 Samet Karakoç (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 yendi.

53. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov'un sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda topa hareketlenen da Costa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada serbest vuruşu kullanan Abdulkadir Ömür'ün ortasına hareketlenen Giannetti'nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda, top üst direğe çarpttıktan sonra auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Harit'in ortasına hareketlenen da Costa, topu göğsüyle Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin kale önünden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada paslarla ceza sahasına giren konuk ekipte Harit, topu uygun pozisyondaki Shomurodov'a bıraktı. Shomurodov'un yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
