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RAMS Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 ile Geçti

RAMS Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 ile Geçti
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Trendol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini Davidson ve Piatek (2) ile Deniz Türüç atarken, Göztepe'nin tek golü Lima'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 88 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 82 Szysz), Kemen (Dk. 88 Berat Özdemir), Crespo, Davidson (Dk. 77 Figueiredo), Piatek (Dk. 82 Keny)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Djalma), Hugo (Dk. 70 Miroshi), Dennis, Matsuki (Dk. 46 Tijanic), Juan (Dk. 70 Fofana), Romulo

Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 10 ve 43 Piatek, Dk. 37 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Lima (Kendi kalesine) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Dennis, Dk. 57 Heliton, Dk. 72 Djalma (Göztepe), Dk. 72 Deniz Türüç, Dk. 77 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 yendi.

58. dakikada ceza sahası sol çaprazdaki Piatek'in yerden şutunda, kaleci Lis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

73. dakikada Tijanic'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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