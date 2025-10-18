RAMS Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 Yenildi

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci 45 dakikasındaki oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini belirten Nuri Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişiklerle hem de ana plana sadık kalarak 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakika oynayabildik. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: BUGÜN İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR BİR MAÇTI

İlk yarıda rakibe şans vermediklerini ancak ikinci yarıda zorlandıklarını dile getiren Okan Buruk, "Milli takım dönüşü zor olur. Oyuncuların geç dönmesinden dolayı bugün daha çok bizle antrenman yapan oyuncularla maça başladık. 4 gün sonra çok önemli Şampiyonlar Ligi maçımız var. İlk yarı rakibimize hiç şans vermedik. Attığımız gol, girdiğimiz gol pozisyonları vardı. İkinci yarı rakibin hücumdaki hamleleri bizi zorladı. İlk yarıda çok fazla sarı kart gördük. Bu da oyunumuzu etkiledi. Benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme elimi kaldırdım 'Okey' yaptım, sarı kart gösterdi. Protesto da yoktu. Bugün iki takım için de zor bir maçtı. İki takımın da puanlar alması gerekiyordu. Biz kazanmaya odaklı bir takımız. Bunu maçın başından, sonuna kadar da gördük. İyi mücadele ettik. Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiyoruz. Moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz. Bugün oyuncu performansları önemli. Sane'nin attığı 2 gol bizim için önemli ve değerli. Çok önemli ve iyi oyunculara sahibim. Bundan sonraki maçlarda işimiz zor. Her mevkile oynayabilecek iyi oyunculara sahibim. Çok fazla maç oynayacağız. Bütün oyuncularımız en doğru şekilde kullanmak istiyorum. Savunmada Singo ve Davinson gibi iki önemli oyuncumuz yoktu. Kaan ve Abdülkerim bugün iyi performans gösterdi. Rakibimizin de hücumda yaptığı riskler de onlara pozisyonlar getirdi. Genel olarak iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'İLKAY OYUNCULUĞU, KARAKTERİ VE TAKIMA VERDİĞİ DESTEK ÖNEMLİ OLUYOR'

İlkay Gündoğan'ın takıma verdiği desteğin öneminden bahseden Buruk, "İlkay'ın ilk yarıda bloklar arası buluşması, top bizdeyken çok iyi bir seçenek olması, topu ileriye taşıması önemliydi. Saha içerisinde arkadaşlarına çok güven veren bir oyuncu. İlkay'ın hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliği önemli. İlk yarıda rakibi doğru karşıladık. Orta saha oyuncuları savunmamızla birlikte önemli işler yaptı. İlkay oyunculuğu, karakteri ve takıma verdiği destek önemli oluyor" sözlerini sarf etti.

'GOLÜ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN 2 GOL ATTI'

Leroy Sane'nin performansını değerlendiren Okan Buruk, "Önceki maçlara göre bu sefer savunma arkasına çok doğru koşuları yaptı. Patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Doğru paslar atıldığında direkt kaleci ile karşı karşıya kalan bir oyuncu. Daha çok kaleye gitmeyi düşündü, golü düşündüğü için de 2 gol attı" ifadelerini kullandı.

'ASLOLAN GALATASARAY VE GALATASARAY'IN BAŞARISI'

Önemli olanın Galatasaray'ın başarılı olması olduğuna değinen Buruk, "Sane, milli takım arasında da iyi çalıştı. İlk gün ona izin vermiştim, ailesini gördü, geldi. Antrenmanlarda iyi çalıştı. Bütün oyuncularımızla iç içeyiz. Onları her maç hazırlamak istiyoruz. Sane için Abdullah Kavukcu'nun da hafta içinde önemli bir desteği oldu. Onun yanında oynayan oynamayan oyuncular, teknik adam olarak çok zor şeyler. Çok fazla maçımız var. Bütün oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman çok iyi bir kadro kurmanız gerekiyor. Bu iyi kadroya sahip olduğumu düşünüyorum. Hep onu söyledim, savundum. Bir yarış olacak, değişiklikler olacak Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. O yüzden hep birlikte bu başarı için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Arda, hazırlık maçların da bizim de çok beğendiğimiz, şans verdiğimiz biri. Çok da iyi işler yapıyor. Hafta içinde milli takımdaydı. Arda'yı Gençlik Ligi'nde de 2 maçta oynattık. Arda'yı hazır halde tutuyoruz, hep de kadroda. Tabii süre alacak. Bugün maçın başlangıcı için Kaan'ın tecrübesi ve oyun kurması önemliydi. Kaan'ın geriden oyun kurmasını kullandık. Arda'ya güveniyoruz, inanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda süre almasını sağlayacağız. Rakibin topu bize vereceğini düşünerek geriden oyun kurmada Kaan'ın kalitesini kullanmak istedik. O da birçok yerde doğru yaptı."