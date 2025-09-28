RAMS Başakşehir FK'dan MHK'ye Eleştiriler

Haberler

RAMS Başakşehir FK, Tümosan Konyaspor ile oynadığı maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve MHK'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kulüp, Türk futbolunun bu MHK ile devam edemeyeceğini belirtti.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından MHK ve maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulundu.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan, "Türk Futbolu bu MHK ile devam edemez" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık.

Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.

Çakır'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur.

Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.

Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
