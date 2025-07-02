RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen RAMS Başakşehir, sürpriz bir transfere imza attı.

GENÇ KALECİ BAŞAKŞEHİR'DE

RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.