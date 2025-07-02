RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer

RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Bayern Münih Akademisinde forma giyen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen RAMS Başakşehir, sürpriz bir transfere imza attı.

GENÇ KALECİ BAŞAKŞEHİR'DE

RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü

Resmen açıklandı! İsmail Kartal, Türkiye'ye döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Beşiktaş'tan ayrılan Giovanni van Bronckhorst, dünya devine imza attı

Süper Lig'den kovar gibi gönderilmişti! Dünya devine imza attı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.