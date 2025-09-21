RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Viana, Makouta, Maestro, Enes Keskin, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu

Gol: Dk. 29 Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 42 Opoku, Dk. 45+2 Ebosele (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada RAMS Başakşehir, maçın ilk gol pozisyonunu yakaladı. Brnic'in ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında Kemen, uygun durumda topa kafayla istediği vuruşu gerçekleştiremedi ve meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Hagi, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kaleci Muhammed Şengezer, ilk etapta elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı çizgide kontrol etti.

29. dakikada Başakşehir öne geçti. Alanyaspor ceza sahası yakınında Makouta'nın uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Crespo, sağdan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Shomurodov ile buluşturdu. Özbek santrfor, altıpasın gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.