Haberler

RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor karşısında bulunduğu sahada 29. dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Viana, Makouta, Maestro, Enes Keskin, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu

Gol: Dk. 29 Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 42 Opoku, Dk. 45+2 Ebosele (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada RAMS Başakşehir, maçın ilk gol pozisyonunu yakaladı. Brnic'in ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında Kemen, uygun durumda topa kafayla istediği vuruşu gerçekleştiremedi ve meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Hagi, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kaleci Muhammed Şengezer, ilk etapta elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı çizgide kontrol etti.

29. dakikada Başakşehir öne geçti. Alanyaspor ceza sahası yakınında Makouta'nın uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Crespo, sağdan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Shomurodov ile buluşturdu. Özbek santrfor, altıpasın gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.