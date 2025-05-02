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RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabaka Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta Göztepe'ye yenildi ve 48 puanla 6. sırada bulunuyor. Krzysztof Piatek ve Onur Ergün, takımda oynamayacak isimler.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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