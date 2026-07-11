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Ramazan Yılmaz'dan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bronz madalya

Ramazan Yılmaz'dan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bronz madalya
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Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Ramazan Yılmaz, U23 Erkekler Omnium yarışında bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategorideki ilk madalyayı getirdi.

23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu kategoride ilk madalyayı getirerek tarihe geçti.

Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Ramazan Yılmaz, U23 Erkekler Omnium yarışını 3. sırada tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporcunun elde ettiği bu sonuç, 2023 yılında Gençler Avrupa 2. Ligi'nin ardından Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları'nda U23 kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak Türk bisiklet tarihindeki yerini aldı.

Avrupa'nın en güçlü sporcularının mücadele ettiği şampiyonada kürsüye çıkarak ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran Ramazan Yılmaz, Türk pist bisikletinin uluslararası alandaki yükselişine bir başarı daha ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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