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Avusturya, teknik direktör Rangnick'in sözleşmesini uzattı

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Avusturya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ralf Rangnick'in sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzattı. 67 yaşındaki teknik adam, 46 maçta 28 galibiyet aldı.

Avusturya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick'in sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar uzattı.

Federasyonun açıklamasında federasyon yönetim kurulunun, uzun süredir devam eden güvene dayalı görüşmelerin ardından 67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini oy birliğiyle uzattığı kaydedildi.

Avusturya Milli Takımı'nı 2022 yılından bu yana çalıştıran Rangnick, 46 maçta 28 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Cezayir ve Ürdün ile J Grubu'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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