Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nun final haftası, futbol tarihine geçecek bir hikayeye sahne oldu. Puskas Arena'daki mücadelede Macaristan, İrlanda'yı ağırladı. Ev sahibi ekip için play-off'a kalmak adına beraberlik yeterliydi. Karşılaşmanın gol düellosu 3. dakikada başladı. Daniel Lukacs, Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi. 15'te Troy Parrott penaltıdan eşitliği sağladı.

SZOBOSZLAI'NIN ALAYCI SEVİNCİ OLAY OLDU

dakikada Barnabas Varga'nın golüyle Macaristan yeniden öne geçti. Tam bu sırada sahnede kaptan Dominik Szoboszlai vardı. Yıldız oyuncu gol sevinci sırasında rakiple alay eden bir jest yaptı. Bu an sosyal medyada büyük tepki toplarken maçın kaderi de tam o andan sonra değişti.

TROY PARROTT TEK BAŞINA TARİH YAZDI

Macaristan, 80. dakikaya 2-1 önde ve play-off yolundaydı. Fakat İrlanda pes etmedi. Önce 80'de Parrott, skoru 2-2 yaptı. 90+6'da ise genç yıldız sahneye bir kez daha çıkarak maçın sonucunu ilan etti: 3-2. Böylece İrlanda, 1 puan geride başladığı son maçta 10 puana ulaşıp play-off biletini aldı. Macaristan ise 8 puanda kalarak Dünya Kupası hayallerine dramatik biçimde veda etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Takımını öne geçiren ancak sonrasında yaptığı alaycı sevinçle eleştirilen Szoboszlai, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Milli yıldızın yerde çöktüğü anlar ekranlara damga vurdu.

İRLANDA'YI SIRTLAYAN ADAM: PARROTT

Son haftalarda gösterdiği inanılmaz performansla dikkat çeken 23 yaşındaki Troy Parrott, üç gün önce Portekiz'i yendikleri maçta da iki gol atmıştı.

Macaristan karşısında ise hat-trick yaparak ülkesini play-off'lara taşıyan isim oldu. İrlanda, Portekiz'in arkasında ikinci sırayı alarak Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.