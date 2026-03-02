Haberler

Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte

Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor tribününe kaçak giren ve maç esnasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Beşiktaşlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Stadyuma kendisine ait olmayan karta giren şahsın provokatif paylaşımlar yaptığı görüldü ve hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

  • Kocaelispor Kulübü, M.T. adlı Beşiktaşlı taraftarın başkasının Passolig kartıyla maça girdiğini tespit etti.
  • Kocaelispor Kulübü, M.T. adlı taraftar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.
  • M.T. adlı Beşiktaşlı taraftar, Kocaelispor tribününde maç izlerken provokatif sosyal medya paylaşımları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Geçen ay oynanan kupa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve Kocaeli Stadyumu'nda deplasman tribününe verilen hasar tepki toplamıştı. İki kulübün taraftar gruplarının yaptığı açıklamalarda gerginliği artırırken, cumartesi günü oynanan maçta tribünler arasında olumsuzluk yaşanmadı. Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çeken durum; ev sahibi takım taraftarına ait olan 112 numaralı blokta maçı izleyen ve maçtan paylaşımlar yapan Beşiktaşlı bir taraftar oldu.

RAKİP TRİBÜNDE MAÇ İZLEYİP PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPTI

Kocaelispor tribünlerinde tespit edilen Beşiktaşlı taraftarın sosyal medya paylaşımları Kocaelispor Kulübü'nün dikkatinden kaçmadı. Kendisine ait olmayan Passolig kartıyla Kocaelisporlu taraftar gibi tribüne giren ve sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımlarıyla Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti.

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Durumu fark eden Kocaelispor Kulübü söz konusu hesap ve sahibi hakkında tahkikat başladı. Yeşil-siyahlılar, M.T. adlı Beşiktaş taraftarının başkasının Passolig kartıyla maça girdiğini ve provokatif paylaşımlar yaptığını belirleyerek suç duyurusunda bulundu.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son oynadığımız müsabakada stadyumumuzda bulunan 2012 numaralı locada M. T. isimli şahsın müsabakayı izlediği esnada provokatif paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Kulübümüzce yapılan tahkikat neticesinde malum kişinin stadyumumuza kendine ait Passolig kartı ile girmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla ilgili şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ilgili maddelerine muhalefet suçundan dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulmuştur. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine sunarız" denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı