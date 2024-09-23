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Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0'lık yendi. Bu sezon ligde 5 maçı da kaybetmeyen İzmir temsilcisi, 3 beraberlik ve 2 galibiyetle 9 puan topladı. 5 maçın hiçbirinde 3 puan sevinci yaşayamayan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı. Ege ekibinin bir golü de VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rakibini sahadan sildi! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

İzmir temsilcisi, bu skorla ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta kaybetmedi. İzmir ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Rakibini sahadan sildi! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Konuk takım Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Kayseri temsilcisi, bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burak Yılmaz'ın ekibi 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Göztepe, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Doğan Erdoğan Kayserispor Kayserispor Kayseri Futbol İzmir Spor

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